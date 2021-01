Saargummi quer demitir 50 pessoas após saída da Ford

Soraia Abreu Pedrozo

18/01/2021 | 00:01



O anúncio do encerramento das atividades da Ford no Brasil e o fechamento de três fábricas – Camaçari (Bahia), Taubaté (Interior) e Horizonte (Ceará) – há exatamente uma semana já está gerando desdobramentos no Grande ABC, onde a planta da montadora norte-americana fechou as portas em 2019.

A multinacional alemã Saargummi, que fabrica batentes de porta de borracha e outras partes de veículos, como vedações e molduras do material, é uma das impactadas. Diante da redução de pedidos da Ford, importante cliente, a empresa optou por reduzir o quadro de funcionários de 350 para 300 profissionais. A informação é do Sindicato dos Borracheiros da Grande São Paulo.

Segundo o presidente da entidade, Márcio Ferreira, a Saargummi convocou reunião para hoje a fim de discutir os termos do desligamento de 50 profissionais. “A empresa já vinha em uma situação difícil, devido a toda essa crise na economia e no setor automotivo, que não é de hoje, e a matriz parou de enviar recursos e bancar a filial brasileira. Diante disso, eles nos avisaram que vão demitir e que a rescisão do contrato de trabalho terá de ser paga em três vezes”, assinalou. “Vamos tentar propor alternativas para reverter esses cortes. E esse parcelamento das verbas rescisórias também não tem cabimento algum.”

O Diário conversou com fonte da companhia que confirmou as informações, ao justificá-las pela falta de pedidos e dizer que há a intenção de ampliar os negócios com a Ford na Argentina, onde é produzido a Ranger, a fim de buscar saída ao cenário de dificuldades.