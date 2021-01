BBB 21: Boninho fala sobre data em que 'lista' de participantes será revelada

17/01/2021 | 18:23



Boninho, diretor do Big Brother Brasil, usou seu Instagram para dar mais uma 'dica' sobre o BBB 21, que estreia dia 25 de janeiro.

Na tarde deste domingo, 17, ele publicou uma imagem sobre "a lista de participantes" do BBB 21: "Quer saber quando vamos soltar? Hoje, no intervalo do Fantástico você vai saber o dia que vamos revelar!", dando a entender que na noite deste domingo haverá confirmação sobre quando a lista de participantes será divulgada.

No sábado, 17, o diretor já havia publicado um enigma em seu Instagram. Sem dar grandes explicações, a imagem traz apenas o logotipo do programa acompanhado de três números, 20, 21 e 24, além de 18 letras divididas em grupos de três: "ACA DCF JGJ JKL LSR VTV".

Nos comentários da publicação, diversas pessoas tentaram descobrir o significado da postagem de Boninho. Alguns cogitaram se tratar da data e horário de anúncio, ou até as letras com os nomes iniciais dos participantes.