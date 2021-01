Em dia de Soteldo, Santos mantém embalo e ganha apertado do lanterna Botafogo

17/01/2021 | 18:17



Foi mais difícil que o esperado, com sustos, mas o Santos manteve o embalo na temporada, somando mais uma vitória na Vila Belmiro. Em dia de brilho de Soteldo e estrela do técnico Cuca, vitória apertada sobre o Botafogo, por 2 a 1, pelo Brasileirão.

Depois de um gol rápido e um segundo tempo mais produtivo, o Santos chegou ao triunfo graças a um gol do grandalhão Bruno Marques quando o jogo estava difícil e os cariocas seguravam o empate.

Soteldo foi o destaque santista com um gol e o passe preciso para Bruno Marques definir. Após cinco meses, Vladimir voltou bem e, apesar do gol sofrido de pênalti, trabalhou bem quando exigido. Com mais três pontos, o Santos está em oitavo lugar, com 45 pontos. E afundou o Botafogo na lanterna, com 23.

No embalo da classificação à decisão da Libertadores, após grande apresentação diante do Boca Juniors, mais uma vez o Santos iniciou pressionando. Se Marinho parou na trave aos três minutos diante dos argentinos, contra o Botafogo foi necessário o mesmo tempo para a rede balançar.

Diego Pituca bateu estranho para o gol e Soteldo apareceu no meio do caminho para abrir o placar. Diego Loureiro, nada pôde fazer. O jovem goleiro carioca ficou sabendo que ia jogar apenas na concentração, após um mal-estar de Diego Cavalieri.

O Santos também tinha novidade debaixo das traves. Com João Paulo suspenso e John Victor com a covid-19, Vladimir ganhou uma nova chance. E trabalhou bem, salvando o time de sofrer o empate logo após o gol.

Com o calor intenso na Vila Belmiro, em um dos dias mais quentes em Santos dos últimos meses, o time de Cuca se acomodou com a vantagem mínima e recuou. Evitando desgaste, quase não chegou mais ao ataque e acabou castigado antes do intervalo. Após um belo passe de Caio Alexandre, Matheus Babi foi derrubado na área por Laércio. Pênalti. Pedro Raul pegou a bola, ajeitou e igualou o marcador, nos acréscimos.

Cuca cobrou mais atenção de seus atletas nos vestiários. E voltou com Jobson para melhorar o meio-campo. Mesmo assim, nada de o futebol melhorar. Até a parada técnica, sustos apenas nas jogadas de bola parada. Marinho carimbou o travessão e exigiu boa defesa em cobranças de faltas.

O Botafogo lutava, mas pouco chegava. Quando conseguia passar do meio, esbarrava em Vladimir. Pedro Raul parou em boa defesa do goleiro santista. Ciente que o tropeço deixaria o time mais longe na luta por vaga na Libertadores via Brasileirão, Cuca optou pela mudança da tática não estava funcionando. Com Bruno Marques, apostou no jogo aéreo.

Na primeira chance, o atacante grandalhão parou em milagre de Diego Loureiro. Na segunda, o cabeceio foi preciso. Terceiro gol do centroavante no Brasileirão. No fim, o Botafogo ainda empatou, porém Matheus Nascimento, de somente 16 anos, estava impedido. A vitória foi de quem mais buscou o gol. O Botafogo segue na lanterna e o Santos, em estado de graça.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 1 BOTAFOGO

SANTOS - Vladimir; Pará, Laércio, Alex Nascimento e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sandry (Jean Mota) e Soteldo (Madson); Lucas Braga (Jobson), Marinho (Arthur Gomes) e Kaio Jorge (Bruno Marques). Técnico - Cuca.

BOTAFOGO - Diego Loureiro; Kevin (Cascardo), Marcelo Benevenuto Kanu e Victor Luís; Zé Wellison (Cícero), Caio Alexandre e Bruno Nazário (Lecaros); Kelvin (Davi Araújo), Matheus Babi e Pedro Raul (Matheus Nascimento). Técnico - Eduardo Barroca.

GOLS - Soteldo, aos três e Pedro Raul (pênalti), aos 46 minutos do primeiro tempo; Bruno Marques, aos 36 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Laercio e Soteldo (Santos) e Kevin (Botafogo).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.