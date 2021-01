17/01/2021 | 18:10



O influente produtor Phil Spector foi responsável por transformar o cenário musical nos anos 1960 com as suas gravações, que chegaram a incluir canções do álbum final dos Beatles, Let It Be, além de obras de Cher e dos Ramones.

Phil morreu aos 81 anos de idade no dia 16 de janeiro em decorrência de complicações da Covid-19, segundo a sua filha, Nicole Audrey.

Em 2009, ele foi condenado a 19 anos de prisão pelo assassinato, que aconteceu em 2003, da atriz Lana Clarkson. Ela havia sido encontrada morta na mansão de Spector, que negou o crime, dizendo ter sido um suicídio acidental.