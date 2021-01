Gorinchteyn: Pessoas ainda poderão perder vidas por atrasos do governo federal

17/01/2021 | 17:34



O secretário de saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse neste domingo, 17, que o atraso do governo federal ainda poderá custar mais vidas.

"Pessoas ainda poderão perder vidas por atrasos do governo federal", disse Gorinchteyn, em discurso feito nesta tarde de domingo em evento no Hospital das Clínicas de São Paulo. "O Brasil tem a chance de colapsar, não é só Amazonas", completou.

Presente ao evento, a enfermeira Mônica Calazans, a primeira brasileira a ser vacinada contra covid-19, falou da importância da imunização. "Povo brasileiro não tenha medo. É a grande chance que temos de salvar vidas", afirmou. "Agradeço a Deus e tenho orgulho do meu trabalho na UTI do Hospital Emílio Ribas, que está lotada", completou.

O evento ainda contou com comentários de outros profissionais de saúde, entre eles, Paulo Menezes, médico epidemiologista e coordenador do Centro de Contingência de Covid-19/SP; João Gabbardo, médico pediatra e coordenador executivo do Centro de Contingência Covid-19/SP; Marcos Sáfadi, médico infectologista e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e Sérgio Cimermman, médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas.