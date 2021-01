Doria: Veremos se Saúde cumprirá proporcionalidade na distribuição aos estados

17/01/2021 | 16:25



O governador do Estado de São Paulo, João Dória Jr. (PSDB) afirmou durante coletiva de imprensa neste domingo, 17, que vai observar se o Ministério da Saúde cumprirá a proporcionalidade da população brasileira na distribuição das vacinas aos Estados.

"Hoje começam a ser vacinados médicos e enfermeiros do Hospital das Clínicas. Espero que amanhã outros possam receber pelo Ministério da Saúde com o apoio dos governadores", disse Doria, em pronunciamento realizado no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Distribuição

O governador do Estado de São Paulo, João Doria Jr. (PSDB) disse que autorizou a imediata distribuição da vacina para todos os Estados via Ministério da Saúde.

"Os caminhões estão sendo carregados e vão para o depósito do Ministério da Saúde no Aeroporto de Guarulhos", informou Doria.