17/01/2021 | 16:09



Logo após a aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford, o governador do Estado de São Paulo, João Dória Jr. (PSDB) afirmou neste domingo, 17, que hoje é um dia muito especial, para milhões de brasileiros que estão sofrendo com a covid-19.

"Hoje é dia V, o dia da vacina, da vitória, da verdade, da vida", disse o governador, em pronunciamento no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

E completou que é o dia de hoje é um "triunfo da ciência" contra negacionistas, que "preferem o cheiro da morte à alegria da vida".