17/01/2021 | 16:11



Desde 2011, a indústria automobilística vem perdendo participação no Produto Interno Bruto, segundo levantamento feito pela economista do Ibre/FGV Juliana Trece. O estudo tem por base um recorte da série das contas nacionais trimestrais do IBGE para o setor a partir de 2000.

Em 2008, pico da série, a produção de veículos respondia por 1,1% do PIB. De lá para cá, oscilou e atingiu a menor fatia em 2016 (0,2%). Nos anos seguintes, 2017 e 2018, houve ligeira recuperação (0,3%). "Não temos dados setorizados para 2019 e 2020, mas, com a pandemia e a saída da Ford, é esperado que a tendência de redução continue", prevê a economista.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.