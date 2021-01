Obama se declara no aniversário de Michelle com post fofo: Minha melhor amiga

17/01/2021 | 16:10



Michelle Obama está ficando mais velha neste domingo, dia 17, e seu companheiro fez questão de deixar registrado todo o seu amor e admiração. Barack fez uma publicação em suas redes sociais usando uma foto antiga de sua amada com uma declaração apaixonada.

Feliz Aniversário para o meu amor, minha parceira, e minha melhor amiga. Todo momento com você é uma benção. Te amo, Miche, escreveu o ex-presidente dos Estados Unidos.

A ex-primeira-dama está completando 57 anos de idade, mas não divulgou quais são os seus planos para o dia especial.

Há três meses, o casal celebrou 28 anos de casados. Na ocasião, novamente, Obama se declarou:

Mesmo com tudo acontecendo, eu queria reservar um momento para dizer feliz aniversário ao amor da minha vida. Cada dia com Michelle me torna um marido melhor, um pai melhor e um ser humano melhor.