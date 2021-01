Obituário - 18/1/2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/01/2021 | 23:59



João Carlos Lernic

(São Paulo, 24-6-1951 – Santo André, 14-1-2021)

O professor e economista João Carlos Lernic deixa o seu nome marcado em defesa da Fundação Santo André, onde lecionou, foi diretor (1996 a 2003) e liderou manifestações em defesa da instituição.

Professor Lernic foi às ruas com alunos e colegas professores, defendendo o repasse das subvenções devidas pelo Município. Uma das manifestações, em 2016, foi batizada de “Fundação Vai à Rua”, verdadeira aula pública.

Dizia: “os recursos são importantes para que a Fundação possa investir”. Uma das faixas conduzidas pelas ruas centrais em direção ao Paço trazia inscrição cobrando uma dívida da Prefeitura de Santo André no montante de R$ 28 milhões.

Lernic foi criado em Santo André. Orgulhava-se do pai radialista, J. Lernic, que atuou no rádio da região popularizando o programa “O Gramofone da Saudade”.

Professor Lernic possuía graduação em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis pela Fundação Santo André, entre 1971 e 1976. Atuou na iniciativa privada e foi diretor financeiro do Semasa por dois períodos.

Filho de João Lernic e Rosa Lernic, o professor João Carlos Lernic parte aos 69 anos. Deixa a esposa, Elisma de Almeida Lernic, e dois filhos, Felipe e Caroline. Seu corpo foi conduzido ao Cemitério e Crematório Jardim da Colina, em São Bernardo.



SANTO ANDRÉ

Eijanira Pereira do Nascimento, 87. Natural de Boquira (Bahia). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcello Henrique Nogueira de Miranda, 86. Natural de Colina (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Marcos Ambrósio Polo, 79. Natural de Rolândia (Paraná). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 15. Crematório Vila Alpina.

Geralda de Gouveia Silva, 79. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Ana de Sousa, 72. Natural de Bocaina (Piauí). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Calegari, 68. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivani Soares dos Sants, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Daniel de Iorio, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Caminhoneiro. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos José Aparecid Merellis, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Serviços gerais. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Solange Aparecida de Oliveira, 56. Natural de Campos Novos Paulista (São Paulo). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Alberto Zani, 55. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Ferramenteiro. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcio José de Jesus Ramos, 34. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Analista de atendimento. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alex da Costa Rodrigues Ferrari, 29. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Gerente de Logística. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo.



SÃO BERNARDO

Reinaldo Martins de Almeida, 69. Natural de Barra (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Maria José da Silva, 56. Natural de Riacho das Almas (Pernambuco). Residia na Vila Cardoso Franco, em São Paulo, Capital. Dia 15 no hospital de campanha da UFABC. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Luiz Bonano Filho, 81. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Hugiyochi Takesako, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

Valmir Pereira da Silva, 78. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Geni Alice da Silva, 61. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Jardim Maringá, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

M A U Á

Demétrio Faciom, 87. Natural de Santa Bárbara D’Oeste (São Paulo). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 15, em Mauá. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Roberio Soares Filho, 87. Natural de Visconde do Rio Branco (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Sebastião Feliciano da Silva Filho, 72. Natural de Guatapará (São Paulo). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Maria de Fátima Alves, 70. Natural de Moreno (Pernambuco). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

José Amaro de Lima, 70. Natural de Paulista (Pernambuco). Residia no Jardim Jorge Guapituba, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Moacir Potigos Marcos, 66. Natural de Ribeirão do Pinhal (Paraná). Residia no Jardim Araci, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

José Caetano Barbosa, 62. Natural de Cipotânea (Minas Gerais). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 16. Cemitério Municipal de Cipotânea (MG).

Siloé Pereira da Silva Neto, 57. Natural de Santo André. Residia Parque das Américas, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Antonio Alves Teixeira, 85. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 15, em Mauá. Vale dos Pinheirais.



RIO GRANDE DA SERRA

Claudia Regina Fausto Correia, 52. Natural de Aguazinha, Olinda (Pernambuco). Residia na Vila Lavínia, em Rio Grande da Serra. Dia 15, em Santo André. Cemitério São Sebastião.