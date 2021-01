Chegada para o Enem é tranquila no RJ; candidatos relatam medo da covid

17/01/2021 | 14:27



À exceção do trânsito pesado nas ruas da zona sul do Rio, foi tranquila a chegada de candidatos ao campus da Urca da Unirio, um dos locais onde ocorre o Enem neste domingo, 17. O acesso aos prédios fluiu normalmente, sem nenhum tipo de fila ou aglomeração.

Apesar disso, o receio de realizar uma prova em um local fechado e em meio à pandemia foi aspecto comum entre os candidatos. "Preocupa, preocupa bastante. Sou asmática, então sou do grupo de risco. E moro com minha avó, que por ser idosa também é do grupo de risco", disse a estudante Laura Vasconcelos, de 18 anos. "Se eu perceber que tem muita gente na sala, acho até que vou dormir na casa do meu pai nos próximos dias."

Mesmo assim, Laura afirmou que achou melhor a realização do Enem neste domingo. "Se o governo tivesse adiado para maio lá atrás, quando nós estudantes pedimos, eu era favorável. Mas depois que decidiram que seria em janeiro, prefiro que seja feito de uma vez."

Outra candidata, Maria Rita Marangoni, de 16, também fez ressalvas à aplicação da prova. "É muito difícil para nós ter que fazer neste momento. O Brasil está em meio à pandemia, vivendo uma época muito ruim", pontuou. "Mas eu não cogitei em momento algum fazer a prova à distância. Acho que ter a prova em papel, na sua frente, aumenta a concentração."