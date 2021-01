17/01/2021 | 14:23



O Palácio do Planalto confirmou neste domingo, 17, que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, dará entrevista coletiva, às 15h30, sobre a vacinação contra a covid-19. A entrevista será no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), no Rio de Janeiro, com transmissão pelos canais do governo federal nas redes sociais.

A fala de Pazuello ocorrerá após a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que está reunida neste domingo, 17, para decidir se permite ou não o uso emergencial da Coronavac e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. A reunião deve durar no máximo até as 15h. (Equipe AE)