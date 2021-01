Bayern de Munique sofre, mas bate Freiburg e abre vantagem na liderança do Alemão

17/01/2021 | 14:17



Sob intensa nevasca, o Bayern de Munique sofreu muito, mas conseguiu derrotar o Freiburg por 2 a 1 neste domingo, em casa, na Allianz Arena, e, com isso, abrir vantagem na liderança do Campeonato Alemão. O time bávaro vem de eliminação surpreendente na Copa da Alemanha para o modesto Holstein, da segunda divisão.

O Bayern de Munique chegou aos 36 pontos e abriu quatro de diferença para o segundo colocado RB Leipzig, que tropeçou no sábado, bem como o Bayer Leverkusen e o Borussia Dortmund, terceiro e quarto colocados, respectivamente. O Freiburg aparece no oitavo lugar, com 23 pontos.

Na partida, Robert Lewandowski quebrou mais um recorde. O polonês, eleito melhor do mundo no fim do ano passado, abriu o placar para os bávaros aos sete minutos do primeiro tempo, após assistência de Thomas Müller, e se tornou o primeiro jogador a fazer 21 gols no primeiro turno da liga alemã. Ele é artilheiro isolado da competição.

O gol marcado cedo não foi prenúncio de uma goleada, algo comum para o Bayern. Pelo contrário. O Freiburg, que vinha de cinco triunfos consecutivos, não se abalou e, depois de chances desperdiçadas dos dois lados, conseguiu o empate aos 17 minutos do segundo tempo. Petersen, de peixinho, foi às redes após cobrança de escanteio.

Para evitar mais um revés, o time de Munique se lançou ao ataque, pressionou o rival e restabeleceu a vantagem aos 30 minutos, com Müller, que recebeu de Sané dentro da área e mandou para as redes. Os visitantes ainda acertaram a trave nos acréscimos, mas não conseguiram balançar as redes de novo e perderam a invencibilidade de sete jogos na Bundesliga.