Marieta Severo conta detalhes de sua batalha contra o coronavírus

17/01/2021 | 14:11



Marieta Severo viveu dias muito difíceis quando testou positivo para a Covid-19. Com 74 anos de idade, e parte do grupo de risco, a artista passou oito dias internada em dezembro por conta do comprometimento de seu pulmão. Então, no último sábado, dia 16, ela apareceu em um vídeo nas redes sociais para dar um relato sobre como foi conviver com a doença.

Na breve gravação divulgada pelo jornalista Leonardo Attuch no Twitter, a atriz desabafou que teve medo e pânico ao se deparar com seu estado de saúde debilitado. Além disso, ela deu o seu apoio à campanha de vacinação.

- Enquanto eu estava internada lutando pela vida, eu só pensava que a vacina ia chegar. Pensava na vacina. E, agora, ela chegou. Eu abraço a vacina. Abrace você também, pediu.

Logo que as filmagens da próxima novela das 21h da Rede Globo, Um Lugar ao Sol, retomaram, Marieta, que está em um dos núcleo protagonistas, contraiu o coronavírus e precisou ser hospitalizada no Rio de Janeiro. E assim permaneceu ali, entre os dias 4 e 12 de dezembro, com o diagnóstico de uma pneumonia leve, como um dos sintomas da doença.