Príncipe William revela que está orgulhoso da Rainha Elizabeth II tomar a vacina contra a Covid-19

17/01/2021 | 14:10



Como você viu aqui no ESTRELANDO, a Rainha Elizabeth II e o Príncipe Philip já tomaram a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, na Inglaterra e este fato acabou repercutindo o mundo todo.

Príncipe William, que é neto da monarca, acabou prestando uma homenagem aos profissionais de saúde do Reino Unido que estão na linha de frente combatendo a doença e a todos os voluntários que se dispuseram a administrar a vacina contra a Covid-19.

Já durante uma chamada de vídeo com a equipe do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, o filho mais velho de Princesa Diana revelou que está extremamente orgulhoso pelos seus avós terem tomado a vacina.

Meus avós tomaram a vacina e estou muito orgulhoso deles por fazer isso, é muito importante que todos tomem a vacina quando foram solicitados.

Que fofo e preocupado, né!? Lembrando que dos membros da família real britânica, apenas a Rainha Elizabeth II e o Príncipe Philip que tomaram a primeira dose da vacina.