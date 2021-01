Políticos de oposição e do PSDB comemoram recomendação da Anvisa para Coronavac

17/01/2021 | 14:06



Políticos da oposição e do PSDB comemoraram nas redes sociais a recomendação técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso emergencial da Coronavac, vacina contra a covid-19 desenvolvida farmacêutica chinesa Sinovac que será distribuída no Brasil pelo Instituto Butantan.

O governador do Estado de São Paulo, João Dória Jr. (PSDB), está no Hospital das Clínicas, na cidade de São Paulo, aguardando a votação da Anvisa sobre a aprovação do uso emergencial da Coronavac. "O Brasil precisa com urgência de vacinas para salvar vidas", escreveu, no Twitter.

No PCdoB, o governador do Maranhão, Flavio Dino, destacou a ausência de outras "alternativas terapêuticas" para o tratamento da covid-19.

Entre os demais políticos, os primeiros a mencionarem a recomendação técnica foram as deputadas da oposição Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Erika Kokay (PT-DF). "A diretoria da agência deve agora aprovar a vacina, é urgente que o plano de vacinação seja colocado em prática: vacina para todos já!", escreveu Sâmia Bomfim. "Não temos mais tempo para negacionismo e politização da vacina. O Brasil tem pressa", escreveu Erika Kokay.

Já entre os políticos próximos da base do governo de Jair Bolsonaro, por enquanto, não houve nenhuma manifestação sobre a reunião da Anvisa, até 13 horas deste domingo.