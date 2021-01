Mesmo abrindo meia-hora mais cedo, correria marca fechamento de portões

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



17/01/2021 | 13:27



Mesmo abrindo às 11h30, meia-hora mais cedo do que o de costume, em razão da pandemia, correria marcou o fechamento dos portões para os candidatos que vão prestar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) neste domingo (17). Na Fundação Santo André, minutos antes das 13h, diversos estudantes corriam, sobretudo porque se confundiram sobre o prédio em que fariam a prova.

Caso de uma jovem de 17 anos, que preferiu não se identificar. “É a quarta vez que eu ia fazer o exame. Eu estava lá do outro lado (Faculdade de Engenharia) e minha prova era na Faeco (Faculdade de Administração), acabei de perdendo”, disse ela, que já está matriculada em universidade para cursar letras neste ano.

Já Diogo Parus, 17, não pôde entrar para realizar o exame porque estava com o RG digital. “Faltou informação, no portal (do Inep) só dizia que precisava de documento com foto mas não dizia nada sobre o RG digital”, reclamou. “Agora, vou ter que esperar até o ano que vem”, acrescentou.