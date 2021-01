Diretoria da Anvisa recomenda aprovação das vacinas Coronavac e AstraZeneca

Flavia Kurotori

Diário do Grande ABC



17/01/2021



A área técnica da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomendou a aprovação de duas vacinas para o combate ao coronavírus, a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac Biotech, e a AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a Fiocruz.

A agência marcou para dia 25 inspeção de "boas práticas clínicas" com intuito de avaliar dados pendentes sobre o imunizante chinês. E disse que a decisão do uso das duas vacinas vai se basear em pareceres de áreas técnicas e que, aprovadas, serão usadas de preferência em programas de saúde pública

Segundo a Anvisa, a reunião tem ainda a presença de cinco diretores do órgão, e a decisão é feita por maioria simples, com três votos a favor ou contra definindo o resultado. Antes do veredicto, três áreas técnicas apresentam: a de medicamentos, que avalia os estudos de eficácia e de segurança; a de certificação de boas práticas, que analisa se os locais de fabricação têm condições adequadas; e de monitoramento de eventos adversos, que monitora e investiga depois da vacinação se as pessoas tiverem alguma reação à vacina).