17/01/2021 | 12:32



O tráfego total de veículos na Concessionária da Rodovia Sul-Matogrossense (MS Via) operada pela CCR apresentou crescimento de 11,6% na semana entre 8 de janeiro e 14 de janeiro de 2021, em comparação com igual período de 2020, de acordo com dados divulgados hoje pela CCR.

Por segmento, o trânsito de veículos de passeio recuou 9,2%, enquanto a movimentação de veículos comerciais cresceu 20% na mesma base de comparação.