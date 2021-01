Fogo no feno! Cartolouco e Lucas Maciel trocam alfinetadas no Twitter

17/01/2021 | 12:11



Mesmo depois de A Fazenda 12 terminar, parece que os ex-peões ainda não colocaram todos os pingos nos is nas discussões e estão criando mais fogo no feno do lado de fora do confinamento. Pois é, quando a gente acha que as coisas vão dar certo do lado de fora, sempre vem algo para dar uma rasteira!

E como você viu, estava acontecendo uma pequena confusão entre Lucas Selfie, Raissa e Gui Araújo, mas a poeira já até tinha passado e eis que Cartolouco, segundo os fãs, fez questão de voltar neste assunto. No último sábado, dia 16, Cartolouco fez a seguinte publicação em seu Twitter:

A pessoa inventa uma história na cabeça que a própria namorada sabe que não é verdade, acredita e muda completamente com você sem sentido algum. Pior: uma pessoa que tenho muito carinho. Triste!

E como está nítido, ele em momento algum citou qualquer nome, mas os fãs que estão sempre por dentro de tudo apontaram que a indireta era para o casal recém separado, Ya Burihan e Lipe Ribeiro, só que em poucos minutos depois, Lucas Maciel apareceu comentando na publicação do jornalista.

Quem citou seu nome foram justamente as duas pessoas envolvidas. Ele para um amigo nosso e ela para mim. Que você tava pilhando a merda toda. Não tenho nada a ver com isso. Tô ocupado com o que importa! Paz e sucesso para você.

Eita! E a história não parou por aí, o jornalista tentou amenizar a situação e rebateu:

Chamei no zap. Gosto muito de você não tem nada a ver essa picuinha de algo que jamais faria. Não tem sentido nenhum. Você é um cara legal. Adoro você e a Raissa (que está super de boa comigo). Torço muito por vocês, desde sempre.

Se a polêmica estava contornando o relacionamento de Lipe, agora os fãs estão apontando uma confusão diferente sobre quando Lucas e Raissa estavam em uma balada com Gui Araújo em que ele teria flertado com a ex-miss bumbum enquanto Selfie tinha ido ao banheiro. Será que é essa confusão que eles estão trocando farpas ou será que é uma nova?