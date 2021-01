Imigrantes congestionada na subida da serra; Anchieta tem trânsito normal

Do Diário do Grande ABC



17/01/2021 | 11:53



O motorista que sobe a serra pela Rodovia dos Imigrantes encontra congestionamento. A lentidão, que se alonga do km 50 ao km 54, deve-se a acidente na altura do km 50, o que causou também o bloqueio das faixas um e dois (esquerda e central) no trecho, empurrando o tráfego à pista restante, a três.

Já a Anchieta apresenta tráfego normal, sem maiores problemas ao motorista que retorna das praias da Baixada Santista.

A Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), informa que os outros trechos da Imigrantes permanece com tráfego normal. Caminhões que seguem em direção ao planalto devem acessar a serra pela Anchieta.

Já a chegada ao Guarujá tem lentidão do km 7 ao km 8 devido a obras nas adjacências.

Vigora neste momento a Operação Normal (5x5). Para a descida, os motoristas utilizam as pistas Sul da Anchieta e da Imigrantes. Já a subida tem de ser feita pelas pistas Norte de ambas rodovias. O tempo está encoberto, entretanto, não prejudica a visibilidade.