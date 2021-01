Marido de Ana Hickmann brinca sobre apelido que recebeu durante tratamento contra câncer e apresentadora prepara almoço especial após internação

17/01/2021 | 11:10



Após ficar internado durante as festas de fim de ano por conta de uma bacteremia que desenvolveu em meio a tratamento contra câncer, Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, usou o Instagram para contar aos fãs e seguidores sobre o apelido que recebeu de uma colega de trabalho por estas magro demais. Ele afirmou que já perdeu mais de 18 quilos por causa do tratamento contra a doença.

- Final de noite, recuperando devagar, dia agitado e de algumas reflexões. A Claudia Helena, minha companheira de trabalho, me chamou essa semana de dublê de anzol. É meu amigo, você aqui na luta e a sua parceira te chama de dublê de anzol de tão magro que eu estou, disse ele.

Sem perder o bom humor, o empresário afirmou que guardou mágoas por ter recebido o apelido, mas que tentou se alimentar bem durante o dia.

- Guardei mágoas. Tentei comer que nem um desesperado hoje. Te pego, Claudinha.

A alimentação, aliás, parece estar sendo bem especial, já que Ana Hickmann mostrou nas redes sociais que o sábado, dia 16, foi de muita comilança na família com um almoço para lá de chique, em celebração ao retorno de Alexandre para casa após o período de internação. Ele teve alta do hospital no dia 7 de janeiro e só apareceu nas redes sociais na última semana, quando já estava melhor recuperado e havia voltado à rotina de trabalho.

A apresentadora publicou detalhes de uma mesa que armou para a família no jardim da casa onde moram em Itu, no interior de São Paulo.

Mesa especial para nosso almoço de sábado!, escreveu ela na legenda.

Em seguida, ela compartilhou uma foto com o marido e com o filho Alexandre Jr. e ainda comentou sobre o jantar, que foi comida árabe.

Melhor sábado das nossas vidas!, disse ela sobre o dia especial.