Dono de food trucks espera volta de eventos

17/01/2021 | 07:29



O empresário Celso Oliveira, de 45 anos, contava com os eventos corporativos, em que instalava food trucks de alimentação, para que a empresa crescesse em 2020. "Em um evento grande, como a CCXP (evento de cultura pop, que reúne fãs de quadrinhos e séries), chegávamos a ganhar R$ 120 mil." Com as restrições impostas pela covid-19, porém, o faturamento caiu 90% no meio do ano e Oliveira precisou gastar parte das economias.

"Antes da pandemia trabalhava com quatro carros. Vendia de comida asiática a pratos regionais. Basicamente eram três funcionários em cada operação. Não conseguimos manter todos os funcionários e muitos acabaram dependendo do auxílio emergencial", diz Oliveira.

Mesmo com os eventos não tendo sido retomados, ele viu que a demanda por comida aumentou e decidiu focar na fábrica de food trucks da família, a Bumerangue. Em um primeiro momento, com apenas serviços essenciais funcionando, um nicho de negócio que cresceu foi a instalação de carrinhos ao lado de supermercados e postos de combustíveis.

"Agora, com as pessoas querendo sair de casa, alguns ambulantes, meus clientes da fábrica, tiveram aumento de 300% no faturamento. Os eventos, meu principal campo de negócios, não devem voltar tão cedo, mas acabamos nos adaptando. A dúvida é como será 2021."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.