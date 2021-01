Grande ABC encerra semana com 174 mortes pelo novo coronavírus

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



16/01/2021 | 19:38



O novo coronavírus ceifou 174 vidas no Grande ABC nos sete dias encerrados neste sábado (16), média de 25 vítimas por dia. A semana foi a que registrou mais mortes desde o início da pandemia. Entretanto, na terça-feira, a Prefeitura de Mauá voltou a divulgar o boletim epidemiológico após 14 dias sem atualizações. Desta maneira, a cidade contabilizou 31 mortes represadas. Considerando apenas os 11 óbitos que, de fato, foram confirmados no período, a região registrou 145 faleciementos na semana, o maior índice desde o período entre 19 e 25 de julho, no pico da pandemia.

Com isso, são 1.281 mortes e 41.040 casos em São Bernardo, 931 vítimas fatais e 31.707 diagnósticos e Santo André, 592 vidas ceifadas e 13.797 positivos em Diadema, 453 falecimentos e 9.088 infectados em Mauá, 339 óbitos e 6.615 confirmações em São Caetano, 121 perdas e 3.480 casos em Ribeirão Pires e, em Rio Grande da Serra, são 29 falecimentos e 902 positivos. As sete cidades totalizam 87.374 pacientes recuperados, enquanto 114.753 pessoas aguardam diagnóstico.

Entre as cidades que atualizaram o boletim epidemiológico hoje, a ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 63,4% em Santo André, 71,5% em São Bernardo e 44% em São Caetano. Considerando as últimas taxas divulgadas por Mauá (85%) e Diadema (15%), aproximadamente 55,8% das unidades de terapia intensiva estão ocupadas na região.

O governo do Estado informou que São Paulo registra 49.885 mortes e 1.619.619 casos de Covid-19. Do total, 1.390.344 pessoas foram recuperadas e 13.400 estão internadas. O percentual de ocupação das UTIs é de 69,4% na Grande São Paulo e de 68% no Estado.