Noivado de Lipe Ribeiro e Yá Burihan chega ao fim: Ele não me traiu

16/01/2021 | 19:10



Não durou muito o noivado de Lipe Ribeiro e Yá Burihan. Apesar do pedido de casamento emocionante durante os episódios finais de A Fazenda 12, o amor do casal permaneceu exatamente por mais um mês. Neste sábado, dia 16, a influencer digital anunciou o término publicamente no Twitter.

Não, ele não me traiu. Eu que errei com ele e, sim, no momento não estamos mais juntos. Por favor, respeitem o momento que estamos passando, escreveu Yá em sua conta na rede social.

Já o ex-peão se manifestou sem citar a separação:

Sumi um pouquinho para [cuidar da] minha saúde mental. Na semana que vem, apareço e converso com vocês e explico tudo. Amo vocês e obrigado pelo carinho.

A dupla estava junta desde o ano de 2018, quando se conheceu na terceira temporada do De Férias Com o Ex, da MTV. O relacionamento teve uma pausa após 11 meses, mas foi retomado um tempo depois.

A informação sobre o término foi confirmada pelo colunista Leo Dias, que entrou em contato com Lipe.

- Não houve traição, pelo menos, não da minha parte. Eu não quero falar mais sobre o assunto. [Yá] deixou bem claro no tweet, declarou.