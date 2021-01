Corpo de PM de São Bernardo é encontrado em cemitério clandestino de Cubatão

Do Diário do Grande ABC



16/01/2021 | 15:33



Após denúncia anônima, foi encontrado, neste sábado, o corpo do PM (Policial Militar) Bruno de Oliveira Gibertoni, 30 anos, em cemitério clandestino em área de mangue em Cubatão, na Baixada Santista. Estava em cova rasa em área conhecida como Ilha Bela, no bairro Vila Esperança. Ele tinha as mãos amarradas e marcas de tiros.

Morador da Praia Grande, no Litoral, o soldado trabalhava no 6º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de São Bernardo, e havia sido visto pela última vez dia 12, ao sair de bar depois de assistir à partida entre Palmeiras e River Plate, da Argentina, válida pela semifinal da Copa Libertadores da América.

O local da desova, que seria usado por facção criminosa que domina os presídios no Estado, é o mesmo onde, em 2016, também havia sido encontrado o corpo de outro PM, Anderson Diogo Rodrigues, 43 anos, e outras três ossadas.

O caso está sendo investigado pelo 2º DP de São Vicente, onde foi feito o boletim de ocorrência.