Naiara Azevedo mostra detalhes de vida na roça: Pouco glamour e muito trabalho

16/01/2021 | 15:11



Naiara Azevedo está vivendo dias bem diferentes enquanto está passando uma estadia na fazenda de seus sogros. Mas engana-se quem pensa que a artista está apenas relaxando e aproveitando a vida no interior. Na última sexta-feira, dia 15, a cantora mostrou em sua conta do Instagram que está trabalhando pesado.

Na publicação, Naiara posa vestindo um look esportivo, com shorts e top, ao lado de uma enxada em algumas fotos tiradas dentro de um galinheiro e também aparece em um vídeo ajudando na limpeza do local.

Pouco glamour e muito trabalho por aqui. E você? O que fez hoje?, escreveu ela na legenda do post.

Os comentários estão repletos de elogios dos fãs e teve até quem sugeriu que assim a cantora já poderia participar do reality A Fazenda.

Nos Stories, a beldade exibiu mais detalhes de como está sendo sua rotina e chegou a dizer que gosta de colocar a mão na massa, brincando que não conhece a palavra preguiça.

No dia seguinte, a esposa do empresário Rafael Cabral postou outra foto natural e contou o que ela estava almoçando: carne de sol com mandioca, jiló, quiabo, arroz e feijão.