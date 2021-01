Após diagnóstico de aneurisma cerebral, Dr. Dre recebe alta e volta para casa

16/01/2021 | 15:10



Como você viu, Dr. Dre acabou dando um verdadeiro susto em seus fãs e seguidores, tudo porque o TMZ acabou noticiando que o artista estava internado porque tinha recebido o diagnosticado que estava com aneurisma cerebral no começo do ano.

Agora após 11 dias da internação, a publicação ainda afirmou que fontes próximas ao cantor deram a garantia de que ele estava bem e que teria já saído do hospital e retornado para casa, mas que continuaria em observação por médicos diariamente.

Mas apesar de ter tido alta médica, o motivo de ter causado o aneurisma em Dr. Dre ainda não foi compartilhado em nenhum lugar, e a TMZ acredita que por este motivo, os médicos recomendaram que o acompanhamento continuasse constante.

Esperamos que ele melhore o mais rápido possível!