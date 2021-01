16/01/2021 | 14:44



A Itália está suspendendo voos originários do Brasil, anuncia o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza. A medida publicada neste sábado por meio de portaria terá validade a partir do dia 31 de janeiro e é uma resposta, segundo o governo italiano, à nova cepa de coronavírus, que teria sido detectada no País e dado origem à explosão de casos no Estado do Amazonas. Quem transitou pelo Brasil nos últimos 14 dias também está proibido de entrar na Itália, disse Speranza.