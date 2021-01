RB Leipzig empata com o Wolfsburg e perde mais uma chance de liderar o Alemão

16/01/2021 | 14:15



O RB Leipzig empatou, neste sábado, com o Wolfsburg em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Alemão e perdeu mais uma chance de assumir a liderança do torneio. O duelo, que aconteceu na Volkswagen Arena, terminou com placar de 2 a 2.

Na partida contra o Wolfsburg, a equipe comandada pelo técnico Julian Nagelsmann iniciou marcando, logo aos cinco minutos, com Nordi Mukiele, mas conseguiu manter o resultado apenas até os 22, quando Weghorst empatou para os anfitriões.

O Wolfsburg balançou novamente as redes do goleiro Péter Gulácsi aos 34 minutos, com Renato Steffen. O Leipzig reagiu e conseguiu encontrar o empate aos nove minutos do segundo tempo, com gol de Willi Orban. A reação, porém, parou por aí.

Vice-líder, agora com 32 pontos, o Leipzig vem na temporada 2020/2021 como sensação do Alemão, mas pela segunda rodada consecutiva desperdiça a oportunidade de alcançar a ponta da tabela. Está a um ponto do líder Bayern de Munique, que entra em campo domingo e pode aumentar a vantagem. Já o Wolfsburg permanece na sexta posição, com 26 pontos.

Na briga entre os líderes do torneio, o Borussia Dortmund enfrentou o vice-lanterna Mainz 05. A partida terminou em 1 a 1, depois de um primeiro tempo sem gols. Aos 12 minutos do segundo tempo, Levin Oztunali abriu o placar para os visitantes. Coube a Thomas Meunier deixar tudo igual, ao marcar pelo time aurinegro aos 28 minutos.

Com o resultado, o Borussia Dortmund chega com 29 pontos, se mantendo na quarta posição, ao passo que o Mainz sai da lanterna provisoriamente, com sete pontos, aguardando o resultado do duelo entre Schalke e Eintracht Frankfurt no domingo.

Na única partida com vitória deste sábado, o Werder Bremen superou o Augsburg, anotando dois gols nos minutos finais da partida, terminada em 2 a 0. Aos 39 minutos, Gebre Selassie marcou para os donos da casa e Felix Agu ratificou a vitória com o segundo gol, aos 42 minutos. Assim, o Werder Bremen sobe à 12ª posição, com 18 pontos, ainda atrás de seu adversário, Augsburg, que se mantém no 11º lugar na tabela, com um ponto a mais.

Em outros dois jogos disputados neste sábado, dois empates sem gols entre Colônia e Hertha Berlin, e Hoffenheim e Arminia Bielefeld. O tropeço mantém o Colônia na zona de rebaixamento, com 12 pontos, e deixa o Hertha Berlin no 13º posto, com 17. Próximos à zona da degola, Hoffenheim, 16 pontos, e Arminia Bielefeld, com 14, ficam respectivamente em 14º e 15º lugar.