Em suposto perfil secreto, Armie Hammer mostra mulher de roupa íntima e fala sobre uso de drogas

16/01/2021 | 14:10



Armie Hammer passou a se envolver em mais polêmicas! Após ser acusado de estupro e canibalismo, vazaram imagens que associam o ator ao uso de drogas e à objetificação que uma mulher.

De acordo com o britânico Daily Mail, o artista estaria mantendo um perfil secreto no Instagram. Privado e com poucos seguidores, as postagens feitas pela conta @el_destructo_86 falariam de momentos bem pessoais de sua vida.

Em uma publicação recente, Hammer teria feito um tour por seu quarto de hotel nas Ilhas Cayman, enquanto se gabaria pela presença de uma mulher à sua espera na cama. No vídeo divulgado pelo jornal, é possível ver uma moça vestindo lingerie preta de quatro, sem se mover, em algo parecido ao sadomasoquismo, uma prática que o ator já demostrou gostar.

O protagonista de Me Chame Pelo Seu Nome realmente esteve no último mês de dezembro na ilha para passar o fim de ano com os seus filhos, que moram no local com a ex-esposa do astro.

USO DE DROGAS

Em outra ocasião, Armie estaria exaltando o uso de drogas e debochando de um exame toxicológico, porque esse não teria detectado a presença de alucinógenos em seu organismo.

O divórcio é tão divertido. Não é tão divertido quanto drogas. Mas o que é?!, teria escrito ele na legenda do post.

O galã também teria postado um vídeo no qual apareceria fumando um cigarro eletrônico e sorrindo para a câmera. A legenda seria:

Quando você percebe que eles não testam para [drogas psicodélicas] nos testes de drogas.

O ator chegou a se pronunciar sobre as acusações de abuso, dizendo que eram apenas mentiras, mas não emitiu, até o momento, pelo menos, qualquer comunicado sobre esse material mais recente.