16/01/2021 | 13:11



Que dia triste para as inimigas! Grazi Massafera e Caio Castro estavam no centro de uma polêmica nesta semana em que os internautas apontaram que a atriz acabou arquivando algumas fotos com o namorado no Instagram.

O casal fez questão de ir até as redes sociais deixar bem claro que estava tudo bem entre eles e Caio até chegou a escrever para a namorada que estava com saudade e louco para eles se encontrarem em uma viagem.

Dias depois e para a surpresa das inimigas, Grazi e Caio Castro apareceram em uma foto juntinhos, em Fernando de Noronha. Os atores estavam sentados em uma mesa de jantar imensa ao lado de alguns amigos.