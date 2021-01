Milionária de A Fazenda 12, Jojo Todynho, compra mansão e revela que vai continuar gastando o dinheiro com responsabilidade

16/01/2021 | 13:10



Jojo Todynho acabou levando a melhor durante o confinamento de A Fazenda 12 e faturou o prêmio de um milhão e meio de reais do programa. Agora, depois de um tempinho, ela já conseguiu organizar as suas ideias e em uma entrevista para o Leo Dias, do Metrópoles, a cantora falou sobre a sua participação no reality rural.

Vejo que o meu jogo foi muito bom. Fui eu mesma o tempo todo. Não tenho nenhum arrependimento, eu concluí a minha tese com sucesso.

Além disso, a funkeira comentou que o confinamento acabou ensinando muito sobre si mesma e sobre a difícil convivência com terceiros de diferentes tipos de criações e educações.

Eu posso dizer que o meu maior aprendizado foi descobrir que nem todo mundo que busca a verdade está preparado para conviver com ela.

Lembrando que Jojo Todynho já fez alguns investimentos com o dinheiro que ganhou do programa e que comprou uma casa em um condomínio fechado, na zona oeste do Rio de Janeiro, e durante a entrevista a funkeira comentou que tem vários planos para continuar gastando toda a bolada.

Tudo vai ser feito com muita responsabilidade!

Tá certa, não é mesmo!? Tem que curtir o dinheiro e investir com consciência!