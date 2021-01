16/01/2021 | 12:10



Que amor! No dia 15 de janeiro, Alok celebrou dois anos de casado com Romana Novais. No Instagram, o DJ publicou uma foto relembrando a cerimônia que aconteceu aos pés do Cristo Rendentor no Rio de Janeiro.

Hoje completamos dois anos desse momento mágico em nossas vidas, escreveu ele na legenda da foto.

Romana também dividiu com os fãs um clique parecido. Hoje, os dois são pais de duas crianças, Ravi e Raika