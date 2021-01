Ben Affleck revela que só aceitou fazer o Batman por causa dos filhos

16/01/2021 | 12:10



Ben Affleck deu uma entrevista recentemente ao Podcast Awards Chatter onde comentou que o seus três filhos com Jennifer Garner: Violet de 15 anos de idade, Seraphina de 12 anos de idade e Samuel de oito anos de idade, acabaram fazendo um pedido para o papai.

Isso mesmo, as crianças acabaram se unindo para pedir ao ator que ele aceitasse o convite para interpretar o Batman, nos cinemas. E como um grande pai coruja, Affleck acabou aceitando em nome das crianças.

Eu fiz o Batman por causa dos meus filhos. Queria fazer algo que meu filho adoraria. Digo, meus filhos não viram Argo.

Apesar das crianças terem gostado, as críticas do público não foram tão tranquilas para o papel do ator não. Ben ainda relembrou de um episódio que vestiu o traje para alegrar seu filho.

Usei o uniforme [do Batman] na festa de aniversário do meu filho, o que fez valer a pena cada momento de sofrimento em Liga da Justiça.

E para quem não sabe, o ator se separou de Garner desde 2017 e acabou descobrindo depois que era alcoólatra, e durante o bate papo no podcast ele acabou comentando um pouco mais sobre o assunto.

Comecei a beber muito na época de Liga da Justiça, e é uma coisa difícil de confrontar, enfrentar e lidar. Já estou sóbrio há algum tempo e sinto-me muito bem, mais saudável e melhor do que nunca. O processo de recuperação do alcoolismo foi muito instrutivo. Acho ótimo para as pessoas que não são alcoólatras, sabe? Tipo: 'seja honesto. Tenha integridade. Assuma a responsabilidade. Ajude outras pessoas'. É um bom conjunto de coisas que eles ensinam a você. Demorei um pouco para entender. Tive alguns deslizes, como a maioria das pessoas, mas me sinto muito bem.

Já em outro podcast, no do The Hollywood Reporter, Ben Affleck contou abertamente sobre o término de noivado que teve com Jennifer Lopez e quanto a mídia os perturbava enquanto eles estavam juntos, principalmente em relação a própria cantora.

As pessoas eram tão maldosas sobre ela! Eram sexistas, racistas. Essas me***s foram escritas sobre ela de uma forma que, se você escrevesse agora, seria literalmente demitido por dizer o que disse. Agora ela é renomada e respeitada pelo trabalho que fez, de onde veio e pelo conquistou, como deveria ser. Eu diria que você tem uma chance melhor, vindo do Bronx, de terminar como a Sotomayor [ministra], na Suprema Corte, do que ter a carreira de Jennifer Lopez e ser quem ela é hoje aos 51 anos de idade.

Para quem não lembra, o relacionamento dos dois era alvo de muitas críticas da imprensa na época e o ator até chegou a abrir o coração sobre isso durante a conversa. Eles namoraram em 2002 e chegaram a noivar no mesmo ano, mas o casamento acabou não acontecendo e a dupla se separou em janeiro de 2004.

Você sabe, sempre há uma história do mês e meu namoro com Jennifer Lopez era aquela história de tabloide na época em que o negócio cresceu exponencialmente.