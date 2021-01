Gusttavo Lima, Demi Lovato, Whindersson Nunes, fãs de K-pop...Veja quem mais se mobilizou por Manaus

16/01/2021 | 11:10



Após Whindersson Nunes mobilizar amigos famosos e incentivar doações para Manaus, que vive um colapso no sistema de saúde em meio à pandemia do coronavírus, diversas celebridades passaram a compartilhar o que estão fazendo pela capital do Amazonas.

Gusttavo Lima, por exemplo, compartilhou na manhã deste sábado, dia 16, que um avião lotado de cilindro de oxigênio está indo em direção a Manaus.

Carga feita... Um Boeing lotado de oxigênio com destino a Manaus!!!, avisou ele no Instagram Stories, exibindo a foto da aeronave.

E em seguida falou sobre a previsão de chegada dos cilindros:

Daqui a pouco, mais ou menos na hora do almoço, vai chegar toda essa carga com cilindros em Manaus. Minha amiga, Bete, vai receber toda essa carga e fazendo a distribuição para os hospitais que mais precisam. Esses cilindros vão salvar muitas vidas.

Quem também se mobilizou foi a artista norte-americana Demi Lovato. Nas redes sociais, a cantora disponibilizou links para doações e fez um alerta para a crise de saúde no país:

Brasil, eu vejo e ouço você, escreveu ela, usando emojis da bandeira do Brasil e alguns corações.

Bruno Gagliasso também celebrou o embarque de dezenas de cilindros de oxigênio para o estado do Amazonas. Ele aproveitou para agradecer todos os envolvidos na campanha de arrecadação:

Primeira carga de oxigênio partindo para o Amazonas! Obrigado aos incríveis Maria Gadu, Felipe Neto, Thelma Assis, Fabiula Nascimento, Glória Pires, Orlando Morais, Antônio Fagundes, Otaviano Costa, Gaby Amarantos e Hugo Gloss pela mobilização. Nossa batalha continua! Seguiremos juntos para enviar ajuda a quem precisa no nosso país, escreveu.

E até mesmo os fãs do BTS se reuniram para incentivar as doações por Manaus. A fã-base do grupo sul-coreano, apelidado de Armys, disparou mensagens nas redes sociais pedindo doações em dinheiro para ONGs envolvidas na causa. A meta é alcançar 30 mil reais.

Essa não é a primeira vez que os fãs do BTS se organizam em um mutirão nas redes sociais. Segundo o jornal Extra, ele já fizeram campanhas pelo Pantanal e também pela preservação da Amazônia, e constantemente se reúnem em prol de causas sociais e políticas.

Whindersson Nunes também compartilhou o resultado das doações que realizou:

Mobilizando 3 aviões pra levar equipamentos hospitalares e 50 aparelhos BIPAP (ventilador pulmonar) já que não podemos transportar cilindros! Indo primeiro aos hospitais pequenos! Vai dar certo! Vamos em busca das possibilidades!