Rodovias que levam à Baixada Santista têm congestionamento

Do Diário do Grande ABC



16/01/2021 | 10:35



O excesso de veículos na serra na Via Anchieta e na Rodovia dos imigrantes torna o tráfego congestionado no sentido da Baixada Santista.



A Ecovias, concessioária que admistra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), informa que o motorista que pretende acessar as praias encontra tráfego lento na Anchieta do km 40 ao km 42, no início da serra, por excesso de veículos. Já a Imigrantes apresenta lentidão do km 43 ao km 53 pelo mesmo motivo.

Também há lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no acesso ao Guarujá, do km 7 ao km 8. O motivo é o mesmo: excesso de veículos.



As demais rodovias e trechos do SAI, ainda de acordo com a concessionária, têm tráfego normal em ambos os sentidos. O tempo está bom e a visibilidade dos motoristas é boa.