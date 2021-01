Demanda por crédito no Brasil medida pelo INDC sobe 29% em 2020

16/01/2021 | 08:53



A procura por crédito nos segmentos de varejo, bancos e serviços no País fechou 2020 com crescimento de 29%, conforme o Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC), antecipado ao Broadcast. Em dezembro, a alta foi mais branda, de 4%, na comparação com novembro. Já em relação a dezembro de 2019, houve retração de 4%.

O destaque do ano foi o setor de serviços, que passou a registrar expansão superior a 34% a partir de agosto, terminando com incremento de 122% em um ano.

Segundo Breno Costa, diretor de Produtos e Sucesso do Cliente da Neurotech, a aceleração indica que muitos consumidores, que já se beneficiavam do auxílio emergencial fornecido pelo governo federal, solicitaram financiamento para completar o valor necessário com o objetivo de reformar a casa, por exemplo, ou renegociar dívidas.

A demanda por crédito de bancos e financeiras subiu 16% no ano passado, enquanto o varejo registrou um crescimento de 44% na mesma comparação.

Lojas

A procura por financiamento foi maior nas lojas de departamento e de vestuário. No caso da primeira categoria, houve altas de 71% em dezembro ante novembro e de 88% em um ano. Já os estabelecimentos especializados em roupas e acessórios registraram crescimento 57% na comparação mensal e cravaram um aumento de 170% entre as propostas feitas no intervalo de janeiro a dezembro.

"A rápida recuperação do segundo semestre trouxe a demanda por crédito para os patamares de normalidade do mercado brasileiro após o susto provocado pela pandemia covid-19 no primeiro semestre", avalia Costa.

A despeito desse aumento, o executivo alerta para eventuais efeitos desse avanço. "Fatores estruturais como o aumento do endividamento e das incertezas voltam a ter o peso que sempre tiveram e oferecer desafios que exigirão muito esforço para serem superados", afirma. Em sua visão, "inovações" como o Cadastro Positivo, Dados Alternativos, o Pix e Open Banking deverão servir de amparo para um possível cenário como o citado acima.