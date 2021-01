São Caetano sedia de forma on-line maior evento de tatuagem do mundo

Bia Moço

16/01/2021 | 00:01



O Tattoo Week, reconhecido como maior evento de tatuagem do mundo, este ano acontece virtualmente. Até amanhã, apreciadores da arte podem acompanhar a atração em tempo real por meio do canal oficial no YouTube (tattooweekoficial), das 11h às 22h. Tudo está sendo produzido e transmitido de estúdio montado em São Caetano.

Todas as pessoas envolvidas com a produção do evento foram testadas e estão livres da Covid. Presencialmente participam os jurados do concurso de tatuagem, apresentadores, a miss Tattoo Week, especialistas e personalidades do segmento. Divisórias de acrílico garantem a segurança.

Já os 300 participantes do concurso de tatuagem e body piercing enviaram fotos de suas artes corporais para que fossem analisadas pelos jurados e o público pode assistir de onde estiver. Em anos anteriores, o evento chegou a reunir mais de 100 mil pessoas em três dias de duração.

Diretor e fundador do Tattoo Week, e proprietário do estúdio Klan Tattoo, Enio Conte explicou que a ideia foi fornecer aos amantes da tatuagem o evento, mesmo que em formato diferente, permitindo que a arte corporal pudesse ter ainda mais visibilidade, já que de maneira virtual mais pessoas podem acessar o conteúdo.

“Os participantes e frequentadores (das edições anteriores) nos pediram para não deixar de fazer o evento por conta da pandemia, então, idealizamos e demos início ao formato virtual”, contou Conte.

O idealizador revelou que nos dias 29, 30 e 31 de outubro o Tattoo Week terá sua edição especial de aniversário, comemorando dez anos de atuação, em evento que ocorrerá no Centro de Convenções do Anhembi, na Capital. No entanto, o empresário afirma que, voltando à forma presencial, existem inclusive convites para que o Tattoo Week possa ser expandido em outros países, em formato semelhante ao que ocorreu há cerca de dois anos, no Chile. “Nos tornamos o maior evento do setor. É uma reunião que dê garantia para as pessoas de segurança e qualidade, e valorizou o segmento”, pontuou.

Tatuador desde os anos 1980, Conte explica que o evento foi um marco, também, na quebra de preconceitos com o setor. “Antigamente, a tatuagem não era vista com bons olhos. Viajei mundo afora para conhecer eventos de outros lugares e trazer para cá um diferencial no segmento”, afirmou, relembrando que a primeira edição, em 2011, ocorreu em São Caetano. “Nossas raízes estão no Grande ABC, mas já alcançamos público no mundo todo. A primeira edição foi difícil ter participantes e hoje as pessoas pedem para estar no Tattoo Week”, comemorou.