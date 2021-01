Grande ABC segue na fase amarela do Plano São Paulo

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



16/01/2021 | 00:01



O Grande ABC segue na Fase 3 (amarela) do Plano São Paulo, que determina as diretrizes para reabertura da economia na pandemia. O anunciou foi feito ontem pelo governador João Doria (PSDB). Sete regiões do Interior (Araçatuba, Bauru, Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Taubaté) voltaram à Fase 2 (laranja). Apenas Marília está na fase vermelha. A determinação entra em vigor a partir de segunda-feira.

“A reclassificação estava programada para o dia 5 de fevereiro, mas a pandemia se acentuou e estamos lidando com a segunda onda no nosso País. Por isso, tivemos de tomar medidas de cautela para proteger vidas em São Paulo e adiantamos essa reclassificação. É uma medida para evitar a lotação dos hospitais”, justificou Doria. “Nós vamos voltar a trazer a recomendação de endurecimento de medidas restritivas nas cidades que estão com uma ocupação nos leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) acima de 80%”.

Enquanto na fase na vermelha apenas os serviços essenciais podem funcionar, a fase laranja permite, com restrições, o funcionamento de todos os setores, com exceção de bares. A capacidade de ocupação dos locais é de 40% e o horário de funcionamento permitido é de oito horas diárias.

A ocupação de leitos de UTIs da Grande São Paulo, que inclui o Grande ABC, é de 69%. A região só retrocederia à fase laranja caso atingisse 70%. O governo garantiu que irá aumentar 186 leitos nestas regiões.