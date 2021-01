Sai a Casas Bahia, entra Giuliana Flores

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



16/01/2021 | 00:31



O caso Saul Klein (PSD), denunciado por mais de uma dúzia de mulheres por assédio e estupro, trouxe baque grande no grupo do ex-vereador Fabio Palacio (PSD) em São Caetano. Palacio apressou-se em dizer que Saul, que foi seu vice na eleição de novembro, está fora da chapa em eventual novo pleito – São Caetano vive instabilidade jurídica diante do impasse do registro de José Auricchio Júnior (PSDB). Fato é que houve desgaste por causa de Saul, filho do fundador da Casas Bahia. Junto desse desgaste, a necessidade de Palacio em buscar novo companheiro de dobrada. Nos últimos dias, Palacio tomou um café com Clóvis Souza, empresário e fundador de uma outra loja tradicional e bem-sucedida da cidade, a Giuliana Flores. Houve sondagem para que Souza pudesse ser vice se um novo pleito se concretizasse e garantia que, com outro processo eleitoral, prazos de filiação seriam reabertos. O encontro foi intermediado pelo advogado Walter Estevam Junior (Republicanos), ex-presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), derrotado na tentativa de conquistar cadeira de vereador e um dos mais ferrenhos apoiadores de Palacio.

Recado

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), de São Caetano, entrou na brincadeira das redes sociais para abrir perguntas aos seguidores sobre verdades e mentiras. Foi questionado se será candidato à reeleição ou disputará a Prefeitura. Sobre a segunda questão, disse que “querer ser prefeito da sua cidade é algo natural para quem entra na política, mas, na hora certa e no momento certo”. “Não penso nisso agora.”

Exonerações

O Consórcio Intermunicipal confirmou duas exonerações nesta semana. A de José Carlos Orosco Roman, pai de Júnior Orosco (PDT), de Mauá, e de Carlos Eduardo Alves da Silva, de Rio Grande da Serra. Orosco Roman estava como diretor de programas e projetos e banco de dados da entidade regional. Cadu, diretor administrativo e financeiro.



Prestígio

A classe política prestigiou a reunião virtual de apresentação do planejamento das ações do Rotary Santo André Norte, presidida pelo advogado Eduardo Barros de Moura. O prefeito Paulo Serra (PSDB), o vice-prefeito Luiz Zacarias (PTB) e o presidente da Câmara, Pedrinho Botaro (PSDB), participaram do encontro, bem como o ex-vice-prefeito são-bernardense Frank Aguiar.



Causa animal – 1

Vereadores eleitos tendo como bandeira a causa animal no Grande ABC se encontraram ontem, em Santo André, em reunião proposta pela parlamentar Ana Veterinária (DEM). Estiveram na reunião também Ubiratan Figueiredo (PSD), de São Caetano; Pery Cartola (PSDB), de São Bernardo – no caso de Pery, ele se licenciou para ser secretário de Pessoa com Deficiência –, e Alessandro Martins (PDT), de Mauá. Ficou instituída uma frente parlamentar da causa animal, que, além do quarteto, conta com Amanda Nabeshima (PTB), de Ribeirão Pires. A petebista foi convidada para a atividade, mas, por motivos de saúde, não compareceu.



Causa animal – 2

“As sete cidades do Grande ABC têm, na sua maioria, os mesmos problemas quando o assunto é proteção animal, seja doméstico ou silvestre. Termos o Consórcio Intermunicipal ao nosso lado nessa luta é extremamente importante, pois juntos os municípios terão mais força na busca de soluções”, disse Ana Veterinária. “Até hoje a proteção animal era tratada dentro do GT Saúde, mas hoje se faz necessário um grupo específico do tema, mesmo porque, saúde humana e saúde animal caminham juntas”, emendou a democrata.