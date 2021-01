Temporal faz Corinthians se preparar para clássico com o Palmeiras no ginásio

15/01/2021 | 21:20



Um temporal mudou os planos de treinamento, nesta sexta-feira, do técnico Vagner Mancini. Com isso, os jogadores do Corinthians não foram para o gramado do CT Joaquim Grava e fizeram exercícios na academia como preparação para o clássico de segunda-feira, às 19 horas, no Allianz Parque, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Em virtude de, no treino de quinta-feira, a gente ter exigido bastante dos atletas e da chuva forte, achamos melhor poupar o gramado e também promover uma atividade de força com eles, dando ênfase na parte muscular, para que, segunda-feira, todos eles estejam à disposição", disse Mancini.

Os únicos atletas a irem para o gramado foram os goleiros, que se exercitaram sob a orientação dos preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando Santos.

Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Gustavo Mosquito, Cazares e Mateus Vital (Ramiro); Jô. Esta é uma escalação que poderá ser utilizada por Mancini diante do Palmeiras.

O Corinthians vem de goleada histórica sobre o Fluminense, por 5 a 0, na Neo Química Arena, na quarta-feira. Na briga por vaga na Libertadores, o time soma 42 pontos, na oitava colocação, cinco atrás do Palmeiras, sexto colocado. Depois do dérbi, o time de Parque São Jorge volta a campo na quinta-feira, em Itaquera, quando terá pela frente o Sport.