Falta de oxigênio não deve atingir o Estado do Rio, dizem secretarias

15/01/2021 | 19:12



No Estado do Rio de Janeiro, o abastecimento de oxigênio tanto na rede de hospitais estaduais como nas unidades públicas de saúde da capital está regular, segundo informaram as secretarias estadual e municipal de Saúde nesta sexta-feira (15). Os pacientes não correm o risco de ser vítimas da escassez do produto, como está acontecendo em Manaus, dizem as pastas.

"O abastecimento dos hospitais estaduais que possuem Centros de Terapia Intensiva (CTI) é realizado por meio de tanques que são reabastecidos por empresas contratadas pelas organizações sociais ou pela Fundação Saúde, que gerem as unidades", afirmou a secretaria de Saúde, em nota. "O reabastecimento de oxigênio é feito periodicamente e a frequência depende da especificidade de cada tanque", completou a pasta.

"Não há falta de oxigênio na rede municipal de saúde, que está plenamente abastecida do insumo para atender a demanda, tanto para tratamento de covid-19 quanto de outras doenças", afirmou, também em nota, a secretaria municipal de Saúde.

A taxa de ocupação dos leitos da rede pública para covid-19 no município está em 84,9% para enfermaria e 94,2% para UTI. Às 18h desta sexta-feira, nove pessoas aguardavam transferência havia mais de 24 horas.

Vacinação. O governo do Estado do Rio vai começar neste sábado (16) a distribuição de seringas para a campanha de vacinação contra a Covid-19. Nesta primeira fase, a Secretaria de Estado de Saúde enviará 5,5 milhões de seringas descartáveis de 3 ml com agulha aos 92 municípios do Estado.

A entrega vai ser concluída em quatro dias, com o apoio da secretaria estadual de Polícia Militar, que dará suporte com 17 comboios, fazendo a escolta dos veículos da Secretaria de Estado de Saúde que levarão as seringas para as cidades, além do reforço do Viagem Segura, policiamento que cobre as rodovias estaduais e federais. Cem policiais militares participarão diariamente da ação, que será monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

"A Secretaria de Saúde já tem em sua rotina as vacinações pelo SUS e histórico de grandes campanhas de imunização. Estamos preparados para dar início à vacinação. A distribuição das seringas é mais um passo desse processo para garantir que toda a população seja vacinada", disse o secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves.

"Estamos prontos para vacinar a população fluminense. Cada cidadão terá direito à vacina, de Natividade à Paraty. Os helicópteros do Estado estão à disposição para serem utilizados na distribuição dos insumos e da vacina, se houver necessidade. Compramos os materiais no menor preço do Brasil e isso faz parte de uma política transparente e com planejamento da nossa gestão", disse o governador Cláudio Castro (PSC).