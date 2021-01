São Caetano. Cananeia. E a pesquisa histórica

“História local é uma modalidade de pesquisa histórica que vem ganhando espaço nas últimas décadas.”

Cf. Ídolo de Carvalho

A agenda da Fundação Pró-Memória de São Caetano deste ano reproduz 52 fotos do seu acervo, uma para cada semana do ano. Daí o pedido feito à jornalista Paula Fiorotti, da Pró-Memória, para que elegesse 12 destas fotos, uma para cada mês. A de janeiro aqui está.

Cananéia, pelos seus historiadores, se coloca como “o primeiro povoado do Brasil”, como assinala Ídolo Marchetti de Carvalho num livro com este título (Neograf Gráfica e Editora, 2ª edição, 2010).

O livro de Cananéia nos chega às mãos por gentileza do pesquisador andreense Luiz Maragni, que viveu uns tempos na cidade e se apaixonou por ela.

SÃO CAETANO

A Pró-Memória cuida com carinho de uma coleção inteira do News Seller Diário do Grande ABC, aberta ao público como nova opção para compreender os vários ciclos regionais documentados pelo jornal.

CANANÉIA

Há 65 anos, a Câmara Municipal aprovava, por unanimidade, moção pleiteando a transformação da cidade em monumento histórico nacional. Principal argumento: Cananéia foi fundada antes da chegada de Martim Afonso de Souza ao litoral brasileiro. Dali partiram os primeiros desbravadores do sertão, sob o comando de Pero Logo.

Quem gostava de Cananéia era o padre Fiorente Elena, que esteve várias vezes na cidade em companhia de amigos como Beltran Asêncio, caçando e pescando – quando caça e pesca eram livres.

A Bandeirantes de 1923

Texto: Milton Parron

Neste mês de janeiro, aniversário de São Paulo no dia 25, o programa Memória está homenageando a cidade com três programas produzidos com material de arquivo, resgatando entrevistas, depoimentos, shows, enfim, momentos em que a Capital apagou velinhas em anos diversos.

Entre os destaques do segundo programa, o incrível testemunho do doutor Raul Ferraz Mesquita dado em 1973 ao deputado e radialista Homero Silva, contando que em janeiro de 1923, três meses antes de ser inaugurada a primeira emissora de rádio no Brasil, a Sociedade do Rio de Janeiro, seu irmão Paulo, professor da Escola Politécnica da USP, mais seu amigo Leonardo Jones compraram de um argentino um pequeno transmissor de 10 watts e fizeram a primeira transmissão de uma estação de rádio, à qual deram o nome de Bandeirantes, que não tem nada a ver com a Bandeirantes que está no ar e foi inaugurada em 1937.

Naquela transmissão pioneira foi realizado um sarau do qual participaram o próprio doutor Raul, no piano, e o genial Zequinha de Abreu, na flauta.

Também no Memória deste fim de semana, a saudosa artista plástica Maria Elisa Campiotti Bérgami, autora entre outras, da música Lampião de Gás, recordando antigas serenatas e descrevendo como era a vida na bucólica São Paulo dos anos 20, 30 e 40.

Também será recordada a inauguração do viaduto do Gasômetro, que diminuiu o tormento no trânsito causado pelas porteiras do Brás. Inezita Barroso e Demônios da Garoa continuam no segundo programa.

