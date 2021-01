Union Berlin marca no final e derrota o Bayer Leverkusen pelo Campeonato Alemão

15/01/2021 | 18:50



Com um gol aos 43 minutos do segundo tempo, o Union Berlin derrotou o Bayer Leverkusen, nesta sexta-feira, em Berlim, na abertura da 16ª rodada do Campeonato Alemão, em um duelo bastante disputado.

Com o resultado, o Union Berlin chegou aos 28 pontos e se igualou ao Borussia Dortmund, ficando atrás do próprio Bayer (29), do vice-líder RB Leipzig (31) e do Bayern de Munique (33), primeiro colocado na classificação.

O único gol do jogo saiu em um contragolpe iniciado por Christopher Lenz, que lançou Cedric Teuchert. Ele ganhou na corrida de dois adversários e tocou com rara categoria por cima do goleiro Lukas Hradecky.

A rodada continua neste sábado com mais seis jogos. Destaque para o Borussia Dortmund, que recebe o Mainz, enquanto o RB Leipzig visita o Wolfsburg. O líder Bayern de Munique só joga no domingo, em casa, frente ao Freiburg.