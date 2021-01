Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



15/01/2021 | 18:35



A Cufa (Central única das Favelas) do Riacho Grande realizou ação na comunidade do Estoril ao longo desta semana, destinada à famílias que estão vivendo em condição de extrema pobreza. Segundo o líder da comunidade Capelinha, que representa também a Cufa no Riacho Grande, Gilcimar Almeida Campos, somente nos primeiros 15 dias de janeiro foram distribuídas mais de 500 cestas básicas na região. "Nessa semana a entidade conseguiu distribuir 35 cestas básicas e o mesmo número de kit de higiene. Entregamos também 50 ursinhos de pelúcia e 25 cobertores”, contou.