Obituário - 16 de janeiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/01/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

José Bezerra Cavalcante, 92. Natural de Tauá (Ceará). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 13, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Feliciano Pimenta, 87. Natural de Santana do Jacaré (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 13. Jardim da Colina.

Therezinha de Souza Colli, 86. Natura de Cajuru (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Joaquim Pereira, 82. Natural de Sertãozinho (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Jerônimo de Godoy, 75. Natural de São Pedro do Turvo (São Paulo). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aparecida Barbosa, 69. Natural de Tabapuã (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha Moreira Xavier, 67. Natural da Borda da Mata (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 13. Memorial Planalto.

Angela Maria Branco, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhra do Carmo Curuçá.

Salvador Dimov, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.

Delcira Oliveira dos Santos, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Donizety Lopes, 64. Natural de Solonópole (Ceará). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Fresador. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mário Sérgio Peliceo, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marisa da Rocha, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosana Ramos de Oliveira, 53. Natural de Campestre (Minas Gerais). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Operador de máquinas. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rodrigo Freire Lima Renó, 42. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pizzaiolo. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleusa Francelina Germano, 17. Natural de Jequié (Bahia). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria dos Santos Nunes, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Rosalina Netto Argentino, 93. Natural de Monte Aprazível (São Paulo). Residia na Vila Marlene, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Aparecida Poltronieri de Andrade, 90. Natural de Macaubal (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Planalto.

Patrocínia Ribeiro Cardoso, 87. Natural de Nipoã (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Waldir Cequetin, 80. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Manoela Ogala, 79. Natural de Santo André. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Antonia Amigo, 78. Natural de Corumbataí (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Marizete Oliveira Reis, 68. Residia no Centro de São Vicente (São Paulo). Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Memorial São Vicente.

Luiz Garcia Victorin, 68. Natural de Bilac (São Paulo). Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Neusa Maria da Silva Politi, 68. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Luiz de Oliveira Campoilina, 66. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Edson Gomes da Silva, 63. Natural de Barreiros (Pernambuco). Residia no bairro Rio Grande, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Cecília Gomes da Silva, 91. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Sérgio Pitali, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Severino Benevides da Silva, 84. Natural de Buique (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 12. Jardim da Colina.

Maria José Sabino, 80. Natural de Jurema (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Maria Geralda da Costa, 77. Natural de Barra Longa (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Neide Peres de Albuquerque, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Geraldina Angelo de Santana, 71. Natural de Maravilha (Alagoas). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Vale da Paz.

Juscelino da Conceição, 59. Natural de Medeiros Neto (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Consuelita de Jesus Oliveira, 58. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 12. Cemitério Parque Hortolândia, em Hortolândia (São Paulo)

Cícero Pereira Neto, 58. Natural de Mauriti (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

M A U Á

Zilda Pulcheria de Campos Machado, 89. Natural de Laranjal Paulista (São Paulo). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Daniel Manoel Costa, 86. Natural de Jaicós (Piauí). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Rosa Maria de Jesus Santos, 82. Natural de Pedra Azul (Minas Gerais). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Jandira Cândida Vieira, 81. Natural de Galiléia (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Rosa, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Depenusso, 76. Natural de Irati (Paraná). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 13. Vale dos Pinheirais.

Ailton da Silva Pascoal, 67. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Alzira Moisés Santana, 58. Natural de Luziânia (Goiás). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 13. Cemitério Sant Lídia.

Lucimar da Silva Lima. 48. Cemitério Santa Lídia.

Daniel Costa, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Chácara Maria Francisca, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Cristiane Barros de Souza, 41, Natural de Iguaí (Bahia). Residia na Vila Fátima, em Suzano (São Paulo). Dia 13, em Mauá. Cemitério São João Batista, em Suzano.

Felipe Gomes Azeredo, 29. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Iago de Paula da Costa, 27. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

José Amarle Duarte, 65. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 12, em Mauá. Cemitério São José.