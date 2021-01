Defesa Civil registra pontos de alagamentos na região

Do Diário do Grande ABC



15/01/2021 | 17:13



Atualizado às 18h12

Depois da chuva que caiu na região na tarde desta sexta-feira (15), foi registrado pequeno alagamento na Avenida Lauro Gomes, em São Bernardo, com a Avenida Guido Alliberti, em São Caetano (em frente ao cemitério vertical).

De acordo com a Defesa Civil de São Caetano, houve também queda de galhos de árvore e um pedaço de fiação na Praça Di Thiene. A cidade foi atingida por pouco mais de 36 milímetros de chuva, 36,07 mm no Centro, 24,35 mm no Barcelona e 21,44mm no Cerâmica.

A Prefeitura de Diadema informa que registrou apenas um pequeno ponto de alagamento na Avenida Casa Grande com Avenida Fundibem, no bairro Casa Grande. No momento, a água já escoou e o trânsito de veículos segue normalmente.