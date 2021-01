Eneva oferece carretas para transportar oxigênio para Manaus

15/01/2021 | 17:09



A Eneva, empresa de energia que atua nas regiões Norte e Nordeste, vai ceder 16 carretas criogênicas para transporte de oxigênio aos hospitais do Estado do Amazonas. Com a nova explosão de casos da covid-19, a capital do Estado, Manaus, sofre um colapso na rede de saúde e com a falta de oferta de oxigênio para atendimento de pacientes.

Em nota, a empresa informou que entrou em contato com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e com o governador do Estado, Wilson Lima, para oferecer ajuda. "A oferta da empresa foi feita através de uma carta enviada nesta sexta-feira, 15, às autoridades e será executada em conjunto com fornecedores e parceiros. As carretas, originalmente projetadas para transportar Gás Natural Liquefeito (GNL), serão adaptadas e higienizadas para fazer o transporte de oxigênio hospitalar."

A empresa é responsável pelo projeto Azulão-Jaguatirica II, que vai produzir gás natural na Bacia do Amazonas, para abastecer uma usina termelétrica em Boa Vista, Roraima.

Os investimentos no projeto somam R$ 1,8 bilhão.