Ex de Armie Hammer diz que ator é sexualmente agressivo

15/01/2021 | 17:11



Como você viu, o ator Armie Hammer está sendo acusado de canibalismo e, devido aos rumores, acabou sendo substituído no filme que faria ao lado de Jennifer Lopez, Shotgun Wedding.

Na ocasião, Hammer foi questionado sobre as acusações.

- Não estou respondendo a essas acusações porque são besteiras. Mas, por conta desses ataques perversos que tenho recebido, não posso, em sã consciência agora, deixar meus filhos por quatro meses para rodar um filme na República Dominicana.

Recentemente, a modelo Courtney Vucekovich, ex do ator, disse em entrevista ao Daily Mail que Armie possui fetiches que envolvem uma relação de mestre e servo e que é sexualmente agressivo na maneira de falar. Além disso, Courtney afirmou que precisou fazer terapia para lidar com o trauma após término do relacionamento com o astro.

- Eu estava sendo brilhantemente manipulada para fazer coisas que, francamente, me assustavam. Ele é bom no que faz e sabe exatamente o que dizer para fazer você obedecer. Ele é uma pessoa muito sombria e perversa.

De acordo com a modelo, o ator falou sobre seus fetiches sexuais assim que eles começaram a sair juntos.

- Ele sempre dizia que queria quebrar uma de minhas costelas e comê-la. Tipo, fazer um churrasco com elas e comê-las.

O ator ainda não se pronunciou sobre as acusações de Courtney.